Proviisori Anne Penttinen Oiva-apteekista kertoo, että vitamiinien menekki on suurimmillaan pimeään vuodenaikaan. Suosikki on D-vitamiini, jota suomalaisten on vaikea saada tarpeeksi ruoasta. Antioksidantteina toimivia vitamiineja saa kasviksista, hedelmistä, marjoista sekä ravintorasvoista ja viljatuotteista.

Kuva: Tero Talvio