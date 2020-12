Ylöjärvi

Komea Lada Samara Baltic näyttää ikävuosistaan huolimatta siltä kuin se olisi ajettu vasta eilen ulos tehtaan linjalta. Reijo Viljanen osti auton neljä vuotta sitten 3 000 eurolla Saksasta.

Nyt on kuulkaa Ladassa näköä! Reijo Viljasen Samara on eittämättä Suomen ellei koko Euroopan kaunein tämän lajin yksilö. Näin on ainakin niin kauan kunnes joku toisin todistaa.

Hämmästyttävintä on auton siisti kunto. Ei likaa, ei ruostetta, ei maalivaurioita. Maali kiiltää kuin aikanaan Konelan ikkunan mainosvaloissa.