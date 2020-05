Jos ihminen voisi tuntea kateutta jotakin toista ihmistä kohtaan, nyt voisi olla sen paikka. Reijo Repa Kauppila, 56, sai elää 30 vuotta vaihtelevaa ja mielenkiintoista elämää Yhdysvalloissa Los Angelesissa. Pari vuotta sitten elämä sai uuden käänteen hänen muutettuaan Suomeen omasta tahdostaan. Nyt on meneillään aivan uusi elämä. Harva meistä saa elää kahta hyvää elämää.

– On hienoa olla nyt täällä Suomessa. Elämäni on hyvässä kunnossa: Elän perhe-elämää, käyn töissä ja soitan musiikkia. Ei ole mitään valittamista mistään asiasta. Isoin asia oli pojan syntyminen. Lenni Mikael Kauppila on nyt kahdeksan kuukautta, pieni iloinen poika. Tällaista on tapahtunut elämässäni, Kauppila hehkuttaa.