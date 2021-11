– Varsinkin korona-aikana rehtoreiden työmäärä on paisunut ja työt ovat ryömineet myös kotiin, Pateniemen rehtori Auvo Huotari kertoo. Kuva: Pekka Peura

Rehtoreiden työmäärästä ja stressistä johtuva uupumus on kasvanut merkittävästi ja into työhön on laskenut. Nopeatahtiset uudistukset ovat lisänneet varsinkin lukioissa työskentelevien rehtoreiden työtaakka, selviää Suomen Rehtorit ry:n vuoden 2021 rehtoribarometristä.

Nykyiset johtamisen rakenteet eivät enää riitä ratkaisemaan kestävästi tämän ajan haasteita, toteaa Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Antti Ikonen.