Reeta Hämäläisen ja Emil Lindholmin työpäivä Tunturirallin nuotituksessa alkoi tiistaina aamukahdeksalta. Suuntana olvat kisan "eteläisimmät" pätkät. Kuva: Jussi Leinonen

Siinä kun suomalaisia rallikuljettajia on puskettu lajin MM-sarjaan, harvempi on huomannut että samalla ovenaukaisulla MM-ympyröihin on ilmaantunut myös suomalaisia naiskarttureita. 33-vuotias Reeta Hämäläinen jää sikäli historiaan, että hän oli ensimmäinen suomalaisnainen WRC-auton kyydissä MM-rallissa syyskuussa 2020.

Hämäläinen nuotitti Kemin Urheiluautoilijoita edustanutta Kimmo Kurkelaa Rally Estoniassa. Autona oli Janne Tuohinon tallin WRC-Ford. Tuohinon kanssa Hämäläinen oli mukana samalla autolla Rovaniemen MM-rallissa viime talvena.