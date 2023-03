12-vuotias oululaistamma Jonnin Joutava on ylivieskalaisen Satu Haaraojan tallin helmi. Haaraojan elämä on täyttä ravia. Hän on ammatiltaan ravivalmentaja, ja työn ohessa Haaraoja toimii Pohjanmaan Ravi ry:n hallituksen puheenjohtajana.