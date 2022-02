Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi, tiedottaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Kaikkien ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoja pidennetään 14. helmikuuta alkaen. Anniskelu ravintoloissa päättyy kello 23 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 24 asti.

Ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravitsemisliikkeissä on sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.

Koronapassin käytön rajoituksia jatketaan helmikuun loppuun asti. Koronapassin käyttö ei siis vapauta ravitsemisliikkeitä asiakaspaikkamäärää sekä anniskelu- ja aukioloaikoja koskevista rajoituksista.

Epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset ovat käytössä kaikilla leviämisalueilla.

Ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia jatketaan

Valtioneuvoston 10. helmikuuta tekemän päätöksen mukaisesti Suomessa voimassa olevia ulkorajoja koskevia maahantulon rajoituksia jatketaan 13. maaliskuuta asti, tiedottaa Ulkoministeriö.

Rajoituksia muutetaan niin, että EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta ei enää täyden rokotussarjan lisäksi edellytetä negatiivista koronatestitulosta. Voimassa oleva todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista vaaditaan kuitenkin edelleen maahantulon edellytyksenä kaikilta vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneiltä.

Maahantulo on myös jatkossa sallittua ilman rajoituksia EU:n vihreän listan maiden ja alueiden asukkaille.

Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja aluehallintovirastot tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

