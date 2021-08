Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Pohjois-Pohjanmaa, Rovaniemen kaupunki ja Keski–Pohjanmaa siirtyvät kiihtymisvaiheeseen, tiedottaa sosiaali– ja terveysministeriö.

Asetus tulee voimaan huomenna lauantaina 14.8. Kainuussa kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat olleet voimassa jo 31.7. alkaen.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07–24 välisenä aikana ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01 välisenä aikana.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa asiakaspaikoista on käytössä 75 prosenttia.

Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Lapin maakuntiin Rovaniemen kaupunkia lukuun ottamatta ei tule uusia rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu– ja aukioloaikoihin.

Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Yleiset hygienia– ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi– tai ilma–aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Korjattu otsikkoa ja Lapin maakuntien rajoituksia koskevaa kappaletta 13.8.2021 kello 10.39.