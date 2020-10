MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ei ymmärrä, miksi esimerkiksi liikenneasemien ravintola pitää sulkea rekkakuskeilta kello 01 ja sen saa avata kello 04. Kuva: Mauri Ratilainen

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestössä ei ole mietitty nykyistä järeämpiä toimia hallituksen päättämiä ravintoloiden koronarajoituksia vastaan. MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan esimerkiksi kantelusta oikeuskanslerille ei ole keskusteltu, vaikka hänen mielestä rajoitukset loukkaavat elinkeinovapautta eikä niitä ole kunnolla perusteltu.

– Toivomme, että hallitus ottaa ravintolarajoitukset uudelleen käsittelyyn, koska tältä pohjalta ei voida tehdä näin rajuja päätöksiä.

Lappi esitti keskiviikkona pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle julkisen pyynnön antaa selvitys siitä, kuinka paljon ravintoloissa on ollut koronavirustartuntoja. Hän pyysi lisäksi uudestaan perusteluja perustuslain näkökulmasta sille, miksi elinkeinovapauden rajoitukset ovat välttämättömiä.

Keskiviikkoillan A-studiossa Lappi sai vastauksia THL:n ylilääkäriltä Taneli Puumalaiselta.

– Hän totesi, että Suomessa on lähes 10 000 vahvistettua koronavirustartuntaa. Niistä 200 on ravintoloista. Eli ravintoloiden osuus tartunnoista on vain 2 prosenttia, Lappi ynnää.

Tarkkaan ottaen Puumalainen sanoi, että elo-syyskuun tartunnoista noin 200 on peräisin ravintoloista.

Tartuntojen määrä kertoo Lapin mukaan siitä, että ravintoloihin kohdistetut rajoitustoimet eivät ole perustuslain mukaan välttämättömiä.

– Ne ovat aivan liian kovia suhteessa tilanteeseen, joka tällä hetkellä on. Yökerhoissa on tapahtunut tartuntoja, mutta niitä on todella vähän, kun otetaan huomioon, kuinka paljon asiakkaita on ollut.

– Se, että altistumiset eivät ole muuttuneet tartunnoiksi osoittaa, että omavalvonta on toiminut erittäin hyvin, Lappi sanoo.

Rajoitukset tiukkenevat

Hallitus päätti tiistaina, että ravintoloita voi 8. lokakuuta lähtien pitää auki vain kello yhteen yöllä. Alkoholijuomien anniskelu pitää päättää tuntia aikaisemmin eli kello 24.

Epidemian kiihtymisvaiheessa ravintolat joutuisivat sulkemaan ovensa jo kello 23 ja anniskelu loppuisi kello 22. Lisäksi sisälle saisi ottaa vain puolet suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä.

Kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset ovat Lapin mielestä vielä enemmän perustuslain vastaisia. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

– Päätökset ovat huonosti perusteltuja. Varsinkin kiihtymisvaiheessa rajoitukset kohdistuvat koko alan 85 000 työntekijään ja tuhansiin yrityksiin.

Yksittäistapauksiin on jo keinot

THL:n ylilääkäri Puumalainen sanoi keskiviikon A-studiossa, että yhdestä helsinkiläisravintolasta, jossa on pitkät aukioloajat, on tähän mennessä syyskuun puolivälin jälkeen lähtöisin lähes 40 tartuntaa. Tartunnat eivät kuitenkaan ole välttämättä tapahtuneet ravintolassa, vaan siellä käynyt on voinut tartuttaa muita henkilöitä muualla.

Lappi muistuttaa, viranomainen voi lain mukaan sulkea ravintolan kuukaudeksi, jos se ei toimi hygieniaturvallisuussääntöjen mukaan.

– Se on oikea tapa toimia. Yksittäiset ravintolat perusteluna siitä, että koko toimialaa rajoitetaan kaikkialla Suomessa, eivät ole millään tavalla hyväksyttäviä.

Majoitus ja ravitsemisala olisi voinut hyväksyä ratkaisun, jossa anniskelu yökerhoissa olisi loppunut kello 01 ja ne olisi suljettu kello 02. Sen sijaan muiden ravintoloiden rajoittamiseen ei ole hänen mielestään lainkaan perusteita.

Hallitus ei ole lähtenyt rajoituksissaan erittelemään esimerkiksi ruokaravintoloita tai liikenneasemien ravintoloita yökerhoista, vaan kaikkia koskevat samat aukiolosäännöt.

– On vaikea ymmärtää, miksi esimerkiksi liikenneasemien ravintola pitää sulkea rekkakuskeilta kello 01 ja sen saa avata kello 04. Eihän sille ole mitään perustetta, Lappi arvostelee.

Perusteluksi ei hänen mielestä riitä se, että ei osata kirjoittaa lakia tarpeeksi hyvin.