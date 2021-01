Raahen Teatterilla on pitkä historia Rautaruukin yhteistyökumppanina tehtaan alkuvuosista lähtien. Teatteriharrastus on tarjonnut monelle rautaruukkilaiselle ja nykyiselle SSAB:n työntekijälle työn vastapainoa. – Kuoroihmisen on helppo muistaa tehtaan nykyinen nimi: sopraano, sopraano, altto, basso, Pauli Ylitalo sanoo.

Kuva: Vesa Joensuu