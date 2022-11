Puolustusvoimien monitoimikorvetit on tarkoitus rakentaa Rauman telakalla. Arkistokuva.

Puolustushallinnon edustajat ovat keväällä tiedustelleet Turun telakkaa pyörittävältä Meyer Turku Oy:ltä, olisiko sillä tarvittaessa valmiutta osallistua uusien sota-alusten rakentamiseen.

Valtio on tilannut uusien monitoimikorvettien rakentamisen Rauma Marine Constructionsilta (RMC). Sotalaivojen suunnittelu ja valmistuminen on kuitenkin viivästynyt noin puolellatoista vuodella, mikä on myös kasvattanut Laivue 2020 -hankkeen hintalappua. Rauman telakasta vastaava yhtiö joutui puolestaan taloudellisiin vaikeuksiin ja sen yllä leijui konkurssiuhka.