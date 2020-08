Oulu

Tänä vuonna liikenteessä on kaahaillut yhä useampi huumausaineiden vaikutuksen alainen kuljettaja. Poliisin tuoreesta tilastosta käy ilmi, että Oulussa huumekuskeja on jäänyt kiinni yhteensä 292. Samaan aikaan viime vuonna kiinnijääneitä oli 222. Kasvua on ollut jopa 31,53 prosenttia.

Alkoholin aiheuttamien rattijuopumusten määrä puolestaan on kasvanut 6,7 prosentilla. Tänä vuonna tapauksia on ollut kaiken kaikkiaan 462. Samaan aikaan edellisvuonna määrä oli 433.