Erään ratamestarin kesä on tuulinen. Työssään hän hallitsee raskaita koneita ja arvaamattomia eläimiä, mutta nyt on suuremmat voimat kyseessä. Kuva: Saija Mäki-Nevala

Televisio tänään

Ajomies

TV2 klo 21.00

*** Kun ravihevoset lähtevät juoksuun, ajaa ratamestari lähetysautoa niiden edessä. Rata kiertää, mutta hänen työnsä on jättää taival kesken. J-P Passin ja Jarkko T. Laineen elokuva on pieni sekä tarinaltaan että puitteiltaan, mutta elämän symboliikkaa riittää kyllä ihan lähtökohtaisesti. Matti Laine esittää Anttia, jolla asiat ovat jokseenkin kesken. Ratamestarin edessä on muutto Riikka-vaimon työn perässä toiseen kaupunkiin, mutta hänpä syrjähyppääkin työkaverinsa Marin kanssa.

Juron reppanan naisia esittävät Veera Degerholm ja Elina Ylisuvanto. (Suomi 2013)