Siikajoella ajan koronarokotukseen voivat varata 45 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat. Arkistokuva Kuva: Kirsi Junttila

Koronarokotukset laajenevat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Raahen rokotuspisteisiin annetaan koronarokotusaikoja 55 vuotta tänä vuonna täyttäville ja alle 55-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville kansalaisille. Siikajoella, Vihannissa ja Pyhäjoella päästään ikäperusteisesti rokotettavissa jo 45 vuotta täyttäviin.

Siikajoella ja Pyhäjoella rokotusvuorossa ovat 45 vuotta täyttävät (vuonna 1976 syntyneet) ja sitä vanhemmat kansalaiset sekä riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat alle 45-vuotiaat.

45 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusajan nettiajanvarauksesta osoitteessa www.nettirassi.fi tai puhelimitse numeroista 08 849 4560 (Pyhäjoki) ja 08 849 4612 (Siikajoki) ma-pe klo 10-15. Alle 45-vuotiaat riskiryhmäläiset voivat varata ajan vain puhelimitse edellä mainituista ajanvarausnumeroista.

Vihannissa rokotusvuorossa ovat 45 vuotta täyttävät (vuonna 1976 syntyneet) ja sitä vanhemmat kansalaiset sekä riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat alle 45-vuotiaat. Vihannissa rokotusajan voi varata vain puhelimitse numerosta 08 849 5086 ma-pe klo 10-15.

Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin osalta alhaisempi ikäraja rokotusvuorossa perustuu kuntien väestömäärään.

Raahessa rokotusajan voivat varata 55 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat nettiajanvarauksesta osoitteessa www.nettirassi.fi. Nettiajanvarauksessa rokotusaikoja voi varata niin kauan, kun aikoja riittää. Uusia rokotusaikoja lisätään nettiajanvaraukseen viikoittain.

Puhelinajanvarauksen takaisinsoittonumero 040 135 8540 on avoinna seuraavan kerran maanantaina 3.5. kello 8 ja on avoinna niin kauan kuin kaikki saatavilla olevat ajat on annettu. Alle 55-vuotiaat riskiryhmäläiset voivat varata ajan vain puhelimitse edellä mainitusta ajanvarausnumerosta.