Rasmus Karjalainen tuuletti maalia AC Oulun paidassa edellisen kerran 1. lokakuuta 2016, kun hän osui EIF:n verkkoon. Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Rasmus Karjalaisesta tulee lauantaina 24:s AC Oulun pelaaja tämän kauden liigassa. Paluumuuttaja on avauskokoonpanossa, kun AC Oulu kohtaa lauantaina kotikentällään IFK Mariehamnin.

Huuhkaja-hyökkääjän paluu on jälleen yksi osoitus, että AC Oulu on seurana siirtynyt tällä kaudella yhden askeleen ylöspäin. Se näkyy myös sarjataulukossa, jossa AC Oulu on edelleen viiden sakissa.