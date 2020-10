Battle Beastin Noora Louhimo on mukana Raskasta Joulua -kiertueella ensimmäistä kertaa. Arkistokuva. Kuva: Jouni Porsanger

Raskasta Joulua -konserttikiertue järjestetään tänä vuonna koronatilanteesta huolimatta. Kiertue alkaa Oulusta, jossa konsertti kuullaan Teatrialla 27. marraskuuta.

Kiertue käy tällä kertaa kaikkiaan yhdeksässä suomalaiskaupungissa. Keikkapaikkakuntia ovat Oulun lisäksi Pori, Vaasa, Turku, Kuopio, Seinäjoki, Tampere ja Jyväskylä sekä Helsinki, jonne kiertue päättyy 19. joulukuuta.

Konserteissa yleisökapasiteetti on alennettu ja yleisön saapumiseen ja poistumiseen on varattu reilusti aikaa koronaturvallisuuden vuoksi. Kiertueen tiedotteessa kerrotaan, että konserttipaikoilla on käytössä käsidesiä ja kasvomaskien käyttöä suositellaan.

Kiertueen tähtinä ovat tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana oleva Battle Beast -solisti Noora Louhimo, sekä jo entuudestaan mukana olleet Kimmo Blom, Marko Hietala, Ilja Jalkanen, JP Leppäluoto, Antony Parviainen, Antti Railio, Pasi Rantanen, Tommi ’Tuple’ Salmela ja Ville Tuomi.

Oulun konsertissa esiintyjistä paikalla ovat Noora Louhimo, Antony Parviainen, Pasi Rantanen ja JP Leppäluoto.

Lipunmyynti konsertteihin alkaa Lippu.fissä ja Ticketmasterissa keskiviikkona 28. lokakuuta kello 9.