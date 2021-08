Kolarissa on tapahtunut liikenneonnettomuus Tiellä 80. Raskas ajoneuvo on kaatunut tielle, ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Lapin pelastuslaitoksen mukaan kuorma-auto kellahti kyljelleen hitaassa vauhdissa tuntemattomasta syystä maanantaina. Onnettomuudessa ei sattunut henkilövahinkoja.