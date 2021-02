Oulussa tiellä 20 eli Kuusamontiellä on raskaan ajoneuvon nostotyö meneillään.

Tarkempi paikka on Vaalantien kohdalla. Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenteelle on haittaa Kuusamon suuntaan.

Tilanne alkoi klo 16:33 ja arvioitu kesto on 30–60 minuuttia.