Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittaa liikennettä Pohjantiellä Oulussa Kaakkurin ja Ouluntullin liittymien välillä. Tieliikennekeskus sai tiedon onnettomuudesta puoli kuuden jälkeen perjantai-illasta.

Oulun tieliikennekeskuksen mukaan raskaasta ajoneuvosta oli lähtenyt rengas. Ajoneuvo liikkuu kävelyvauhtia eteläsuuntaisesti kohti Ouluntullin liittymää.

Ajoneuvo on osittain ajokaistalla, jonka vuoksi ajokaistaa on jouduttu kaventamaan. Paikalla on liikenteenohjaus.