Perinteiset Ranuan opistoseurat järjestettiin Ranuan kristillisellä kansanopistolla 27.–30. heinäkuuta. Paikalle ilmaantui ajoittaisesta sadesäästä huolimatta noin 17 000 kävijää.

Opistoseurojen viestintätoimikunnan puheenjohtaja Sirkka Lehto kertoo, että viikonloppu meni leppoisasti seurajärjestelyjen puolesta.

– Vesisade on hetkittäin aiheuttanut, että keskuskenttä on ollut hetkittäin tyhjillään, mutta aina kuin aurinko on pilkistänyt, niin ihmiset ovat kyllä palanneet takaisin.

Opistoseurojen ohjelma koostui pääasiassa seurapuheista ja laulutuokioista. Tämän vuoden seurojen teemana oli ”Herra on minun turvani”.