Kadonnutta etsitään Ranualla Nuupasjoen alueella.

Ranualla kadonneen marjastajan etsinnät Nuupasjoen alueella jatkuvat keskiviikkona. Apuun on tullut myös Puolustusvoimat. Marjastaja lähti Nuupasjoen alueella olevalle karpalosuolle maanantaina aamupäivällä.

Kateissa oleva mies on noin 70-vuotias, ja hän tuntee alueen hyvin. Hänellä on yllään vihreät sadevaatteet, kumisaappaat ja mahdollisesti oranssi lippalakki. Lisäksi hänellä on mukanaan punainen reppu, ämpäri, matkapuhelin ja vähän evästä.