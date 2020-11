Kadonnutta on etsitty myös helikopterin avulla. Arkistokuva. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Ranualla etsitään marjastajaa, joka oli lähtenyt Nuupasjoen alueella olevalle karpalosuolle maanantaina aamupäivällä, kertoo poliisi.

Miestä on etsitty tiistain vastaisena yönä poliisin, VPK:n ja Vapepan voimin kävellen ja koirapartioilla.

Tiistain aikana etsintöjä on jatkettu myös helikopterin, dronen ja lämpökameroiden avulla. Keskiviikon vastaisena yönä etsintöihin liittyy myös Puolustusvoimat.

Kateissa oleva mies on noin 70-vuotias, ja hän tuntee alueen hyvin. Hänellä on yllään vihreät sadevaatteet, kumisaappaat ja mahdollisesti oranssi lippalakki. Lisäksi hänellä on mukanaan punainen reppu, ämpäri, matkapuhelin ja vähän evästä.

Mahdolliset katoamiseen liittyvät havainnot voi ilmoittaa hätänumeroon 112.