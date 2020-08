Venesataman paikka on Toppilansalmen suulla, josta on hyvä yhteys merelle. Viereen nousee asuinalue, jonka tiestö on jo valmiina. Rakentajat eivät aio ikuitenkaan iskeä lapioa tantereeseen ennen kuin rantarakennelmat ovat valmiit.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen