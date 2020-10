Ranskan presidentti Emmanuel Macron näytti silminnähden herkistyneeltä, kun hän puhui veitsi-iskussa murhatun opettajan muistotilaisuudessa Sorbonnen yliopistossa Pariisissa. Kuva: Francois Mori / POOL

Ääri-islamistista veitsihyökkääjää opettajan murhassa auttaneilla koululaisilla oli aiemmin tiedettyä suurempi rooli hyökkäyksen tekemisessä, ranskalaissyyttäjä kertoo.

18-vuotias tshetsheenitaustainen mies murhasi Pariisin esikaupunkialueen koulun historianopettajan viikko sitten perjantaina ja leikkasi opettajan pään irti, koska tämä oli näyttänyt yläkoulun oppilaille profeetta Muhammedia esittäviä pilakuvia osana sananvapautta koskevaa opetusta.

Kiinniottotilanteessa poliisin ampumaa hyökkääjää auttoi terrorismisyyttäjä Jean-François Ricardin mukaan neljä koulun oppilasta, jotka tunnistivat ja osoittivat opettaja Samuel Patyn murhaajalle rahaa vastaan.

Kaksi 14 ja 15 vuoden ikäistä oppilasta oli Ranskalaisen France 24 -kanavan mukaan odottanut Patya koulun ulkopuolella murhaajan kanssa yli kahden tunnin ajan.

Syyttäjä Ricard kertoo, että oppilaat jatkoivat odottelua opettajan tunnistamiseksi sen jälkeenkin, kun hyökkääjä kertoi heille, että hän aikoo "nöyryyttää ja hyökätä" opettajaa vastaan Muhammed-pilakuvien vuoksi.

Murhaaja maksoi oppilaille France 24:n mukaan 300–350 euroa.

Syytteet seitsemälle

Keskiviikkona Ranskassa nostettiin syytteet seitsemää henkilöä vastaan veitsihyökkäykseen liittyen.

Heidän joukossaan on kaksi oppilasta, jotka osoittivat opettajan murhaajalle. Syytenimike on avunanto murhaan, joka on tehty terroristisessa tarkoituksessa.

Yksi syytetyistä on Patyn oppilaan isä, joka masinoi kampanjan Patya vastaan sosiaalisessa mediassa. Hänen tyttärensä oli Patyn oppilas, mutta hän ei ollut oppitunnilla, jossa Paty näytti Muhammed-pilakuvat.

Kampanjan käynnistänyt isä viestitteli murhaajan kanssa muutama päivä ennen hyökkäystä.

Syytteet nostettiin myös tunnettua radikaali-islamistista miestä vastaan, joka auttoi kampanjan levittämisessä.

Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin sanoi kaksikon käynnistäneen murhattua opettajaa vastaan tappokäskyn.

Kolme muuta syytettyä on murhaajan tuttavia, joista kaksi sai syytteet avunannosta.

Ranskan poliisi on tehnyt veitsi-iskun jälkeen kymmeniä ratsioita radikaali-islamisteiksi epäiltyjen henkilöiden luokse ja sulkenut yhden moskeijan. Lisäksi yli 50 järjestön islamkytköksiä on ryhdytty selvittämään.

Opettajalle korkein arvomerkki

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kunnioitti murhattua Patya keskiviikkona tämän muistotilaisuudessa.

Patyn arkku kannettiin koko Ranskaan televisioidussa muistotilaisuudessa Sorbonnen yliopiston pihalle, jossa hänelle myönnettiin postuumisti Ranskan korkein arvomerkki, Legion d'Honneur.

– Hänet tapettiin, koska hän oli [Ranskan] tasavallan ruumiillistuma, näkyvästi herkistynyt Macron sanoi.