Cesar ja Rosalie

Yle Teema & Fem klo 21.45





Miltä karisma oikein näyttää? Sen voi tarkistaa helposti Claude Sautet’n ohjaamasta kolmiodraamasta, jossa Romy Schneiderin ja Yves Montandin kokenut kaksikko teki sitä, mistä heille maksettiin. Vaivattoman oloisessa läsnäolossa on paitsi valovoimaa, myös kerroksia. Kun niiden aika koittaa, löytyy viihdyttävästä kilpakosinnasta myös jotakin tummasävyisempää.

Schneider on eronnut Rosalie, joka on muuttanut yhteen keski-ikäisen ja machon yrittäjä Césarin (Montand) kanssa. Periranskalaisiin asetelmiin päästään, kun Rosalien entinen rakastettu David ilmaantuu maisemiin. Herkkää ja taiteellista nuorempaa miestä esittää Sami Frey. Koska Rosalie on ”ei yhdessä, ei erikseen” -tyyppiä, saadaan ihmissuhteiden kuplintaa kylliksi. Siinä sivussa ehditään mittailla, mihin asti vapaus ja 1970-luvun ”seksuaalinen vallankumous” venyvät. (Ranska 1973)