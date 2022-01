Katson rautatieasemalla olevan kauppakeskuksen karttaa, jossa lukee Workery West, Workery East, Downtown, Little Manhattan, Nordic Avenue ja Food Market. En ole ulkomailla. Olen Helsingin Pasilassa paikassa, jonka nimi on Mall of Tripla. En vieläkään osaa lausua kauppakeskuksen nimeä oikein.

Suomessa on suorastaan pakkomielteenomainen tarve vääntää lähes kaikki uudet rakennusten ja organisaatioiden nimet kummallisiksi englannin ja suomen sekasotkuiksi.