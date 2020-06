Put, put, put…vanhan koneen kanssa tulee olla tarkkana, miten käyttää kaasua. Kaasua on ensin aukaistava varovasti ja oikeaan aikaan. Ajoitus on tärkeintä ja herkkyys. On tunnettava, miten kone toimii, muutoin riskinä on koneen sammuminen. Sama tilanne on vanhan kellon, chronographin, tai 1960 luvun Fiat 500 kanssa. Se korvasi edeltäjänsä "Topolinon" 1957.