Raksilan jäähallin peruskorjauksen neljäs ja viimeinen vaihe toteutettiin kesän aikana. Kuva: Niina Hentilä

Raksilan jäähallin vuonna 2018 käynnistynyt, 5,3 miljoonan euron peruskorjaushanke on saatu päätökseen.

– Hankkeen neljäs eli viimeinen vaihe toteutettiin kuluneen kesän aikana. Siinä halli on saanut uutta ilmettä, valottaa Kärppien yhteyspäällikkö Ilkka Mikkola.

Yhtenä näkyvimpänä uudistuksena hallin vanhat puupenkit on korvattu uusilla istuimilla.

– Uusia areenaistuinpaikkoja on kaikkiaan noin 1 500. Niistä seitsemänsataa on tuotu Raksilaan purettavalta Pyrinnön Urheilutalolta, Mikkola kertoo.

Somekritiikkiä värimaailmasta

Raksilan jäähallin katsomo on saanut kesän aikana myös uutta maalipintaa. Uusi keltainen maali yhdistettynä sinisiin penkkeihin on kirvoittanut kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

– Kieltämättä Pyrkältä tulleet kirkkaansiniset tuolit aiheuttavat melko vaikuttavan kontrastin keltaisen kanssa. Onhan siinä sellaista ruotsalaishenkisyyttä. Jollain saattaa Rauman Lukkokin tulla mieleen, Mikkola myöntää.

– Se pitää kuitenkin ymmärtää, että kun vanhaa hallia remontoidaan, jonkinlaisia kompromisseja täytyy aina tehdä. Samanlaista priimaa ei saa kuin uutta hallia rakennettaessa. Väristä huolimatta on hienoa, että urheilutalon penkit saatiin uusiokäyttöön. Se on kestävää ajattelua.

Mikkola kiirehtii lisäämään, että kirkkaansinisten uusiokäytettyjen istuinten selkänojia tullaan teippaamaan lähitulevaisuudessa Kärppien väreihin sopivammaksi.

Punainen matto on poissa

Uusien istuinten ja maalipinnan lisäksi jäähallin käytävien lattiat on uusittu.

– Vanhat lattiapinnat on jyrsitty kokonaan irti ja uusittu kauttaaltaan uudella joustolattiapinnoitteella. Iänikuinen punainen matto on nyt poissa, Mikkola sanoo.

Uutta valoisampaa ilmettä halliin tuovat valkoiseksi maalatut kaiteet ja tolpat.

Yksi näkyvä uudistus on niin ikään Kärppäklubin puoleiseen hallin kulmaukseen viime kauden aikana rakentunut uusi aitio. Vastaava on rakenteilla myös vierasfanien kulmaukseen. Sen on määrä valmistua lokakuun alkupuolella.

Raksilan jäähallin peruskorjaushankkeen neljännessä vaiheessa on uusittu myös hallin äänentoistojärjestelmiä.

– Tällä tavoitellaan tasaista äänimaailmaa hallin joka kolkkaan, Ilkka Mikkola kertoo.

Uusi moderni mediakuutiokin on hankittu vanhan, vuodelta 2006 peräisin olevan kuution tilalle. Uusi kuutio on tavoitteena saada asennettua kolmanteen sarjapeliin mennessä. Siihen saakka käytössä on väliaikainen kuutio.

Myös hallin pihan, katosten ja sosiaalitilojen valaistusta on uusittu.

Remontti on pitänyt sisällään myös yleisölle näkymättömiä uudistuksia, kuten muun muassa kärppäklubin keittiön IV-tekniikan päivityksen, sähkökeskusten uusimisen ja lukuisia sähkö- ja teleteknikisiä päivityksiä.

Toimiva halli vuosiksi eteenpäin

– Kokonaisuudessaan meillä alkaa olla nyt niin ilmeeltään kuin tekniikaltaan aika toimiva halli vuosiksi eteenpäin, Mikkola toteaa.

Hän kertoo ensi kesälle olevan suunnitteilla vielä pientä käytävien pintaremonttia.

– Nyt vain toivomme kovasti, että yleisö löytäisi hallille. Viime kausi tyhjine katsomoineen oli aika karmea, toivottavasti sellaiseen tilanteeseen ei tarvitsisi enää palata.

Mikkola kertoo yleisöä otettavan sisään tällä hetkellä hallin täydeltä.

– Mitään rajoituksia ei yleisömäärän suhteen ole. Kasvomaskien käyttöä suosittelemme ja käsidesipisteitä on pitkin hallia. Kärpillä on vastuu ottelutapahtuman turvallisuudesta ja ohjeistuksesta. Toivomme sen lisäksi yleisöltä hyvää ja vastuullista käyttäytymistä ja myös vieruskaverin huomioon ottamista.