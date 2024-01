Hyvästelin vanhan vuoden ja toivotin uuden tervetulleeksi kuten aina: jäätyviä varpaitani sadatellen ja ilotulituksia ihaillen.

Rakettien paukahdukset ja taivaalle leviävät värit räjäyttivät kappaleiksi ikuisuudelta tuntuneen talven, ja oli selvää, että nyt siirryttäisiin seuraavaan, parempaan vuoteen.

Rakastamani traditio on kuitenkin vaarassa, sillä ilotulitteisiin liittyvissä asenteissa on tapahtunut merkittävä muutos. YLE toteutti loppuvuodesta kyselyn, jonka vastaajista valtaosa kieltäisi ilotulitteiden myynnin kuluttajille. Uusia rajoituksia tulitteiden myyntiin on väläytelty, mutta niitä ei ainakaan vielä pantu toimeen.

Ilotulitteiden vastustajat perustelevat päätöksiään ihmisten ja eläinten hyvinvoinnilla, ympäristösyillä ja tapaturmilla.