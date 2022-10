Kempeleessä pääkonttoriaan pitävä rakennusyhtiö Lehto Group aloittaa muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tavoitteena on 80:tä henkilötyövuotta vastaavat säästöt.

Neuvottelut eivät koske yhtiön rakennustyömaiden henkilöstöä. Toimitusjohtaja Juuso Hietasen mukaan tässä vaiheessa ei ole mietitty, mille paikkakunnille henkilöstöstä tehtävät säästöt kohdistuisivat.

– Säästöjen toteutustapoja on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa, kaikki on kiinni neuvotteluista. Myös irtisanomiset ovat valitettavasti mahdollisia, Hietanen sanoo.

Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 375 henkilöä, joista Kempeleen pääkonttorissa on noin 80 henkilöä. Kaikkiaan Kempeleen pääkonttorissa on noin 100 työntekijää.

Yhtiön Vantaan konttorilla on näiden muutosneuvottelujen piirissä noin 100 henkilöä.

Syynä kustannussäästöihin ovat yhtiön mukaan rakennusalan heikentyneet markkinanäkymät.

Sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan 6–7 miljoonan euron säästöjä vuodelle 2023. Valtaosa säästöistä kohdistuu henkilöstökuluihin.

Edellisistä muutosneuvotteluista Lehto ilmoitti kuluvan vuoden maaliskuussa, jolloin tavoitteena oli säästää henkilöstökuluissa lomautusten, työtehtävien muutosten ja irtosanomisten kautta 150 henkilötyövuotta.