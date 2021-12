Loppuvuodesta 2020 valmistunut As Oy Marskinpuisto on ollut yksi suosituimmista sijoitusasuntokohteista Oulussa. He, joiden asunnossa ei ole vakituista asukasta, ovat saaneet kirjeen rakennusvalvonnalta. Kirjeessä kysytään, vuokrataanko asuntoa lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla Airbnb:n kaltaisella sivustolla tai muuten.

Kuva: Pekka Peura