Esimerkiksi Oulun ydinkeskustassa sijaitsevassa As Oy Marskinpuistossa on useita rakennusvalvonnan kriteerien mukaan ammattimaisesti vuokrattavia asuntoja. Kuva: Pekka Peura

Oulun rakennusvalvonta on laatinut ohjeet Airbnb-tyylistä majoitusta tarjoaville. Lyhytaikaisen vuokraustoiminnan luvallisuudesta on käyty Oulussa vilkasta keskustelua viime kuukausina. Kaleva kertoi joulukuussa, että rakennusvalvonta on lähettänyt useille asunnonomistajille selvityspyynnöt mahdollisen majoitustoiminnan järjestämisestä.

Nyt majoitustoiminnalle on siis julkaistu pelisäännöt. Myös Tampereen kaupunki julkaisi tammikuussa samankaltaiset ohjeet.