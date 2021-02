Rakennustyömailla on tarjolla monenlaisia työtehtäviä. Alan työllisyys on nyt hyvä Pohjois-Suomessakin. Kuva: Pekka Peura

Rakennusteollisuus on huolissaan alan pahenevasta työvoimapulasta. Oulussa alkaa elokuussa järjestyksessä toinen muuntokoulutus rakennusmestariksi.

Etelä-Suomen suurimmissa kaupungeissa rakennusalalle hakeutuvien osuus on viime vuosina kuulunut maan pienimpiin. Kohtaanto-ongelma on tuntuva, sillä Helsingin, Tampereen ja Turun seutukuntien osuus on ollut jopa puolet maan rakentamismäärästä.