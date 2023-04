Kempeleessä pääkonttoriaan pitävä rakennusliike Lehto myy osuutensa Jyväskylän Hippos-hankkeesta, kerrotaan Jyväskylän kaupungin tiedotteessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Lehto luopuu Jyväskylän Hippos kommandiittiyhtiön omistuksesta, ja vastuut yhtiöstä siirtyvät Hippoksen Yhteissijoitus Ky:lle.

Jyväskylän Hippos-hanke on varsin mittava ja kunnianhimoinen. Sen tavoitteena on tehdä Jyväskylään Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja tutkimuksen keskittymä. Alueelle on tulossa muun muassa jääareena, yleisurheiluareena sekä runsaasti eri lajien harjoitustiloja.

Lehdolla oli sopimukseen kirjattu oikeus myydä oma osuutensa Hippoksesta. Myynti tuli mahdolliseksi, kun hankkeista tehdyt valitukset kaatuivat ja uusi osakas- ja yhtiösopimuspäätös sai lainvoiman.

– Kaupunki haluaa kiittää Lehtoa pitkästä, yhteisestä kehitystyöstä Hippokselle rakentuvan suurhankkeen eteen. Ratkaisu on täysin ymmärrettävä hankkeen viivästyttyä vuosien valituskierteen vuoksi, sanoo Jyväskylän elinkeinojohtaja Anne Sandelin tiedotteessa.

Hippoksen Yhteissijoitus Ky on Sepos Oy:n ja kumppaneina toimivien sijoittajien yhdessä perustama sijoitusyhtiö. Sepos Oy on jo Hippoksen kehittämiskumppani ja kommandiittiyhtiön osakas.