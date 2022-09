Mary Joan alias Maria Iivonen halusi uutuusalbumilleen julkaisukeikat sekä Ouluun että Tampereelle. "Nämä kaksi kaupunkia ovat minulle tosi tärkeitä. Olen alun perin kotoisin Tampereelta, ja Oulusta on tullut tässä 16 vuoden aikana toinen kotikaupunki." Kuva: Anssi Juntto

Oululainen laulaja-lauluntekijä ja laulunopettaja Maria Iivonen tekee r'n'b:stä, soulista ja jazzista ammentavaa musiikkia artistinimellä Mary Joan.

Yhdellä tasolla Mary Joanin esikoisalbumin nimi To The 2nd Floor kuvastaa harppausta uralla artistina, mutta yhtä lailla sillä on henkilökohtaisempikin merkitys.