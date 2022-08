Oulun seudulle voi iskeä iltapäivän aikana rajuja ukkoskuuroja. Kuva: Toivo Kiminki

Oulun seudulle ja laajemmin Pohjois-Pohjanmaalle voi iskeä iltapäivän aikana hyvin rajuja ukonilmoja.

Ilmatieteen laitos on antanut Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin varoituksen rajusta ukonilmasta. Varoitus on voimassa kello 12–19. Ukonilman varoitus on niin sanotulla oranssilla tasolla, eli kyse on vaarallisesta säästä.