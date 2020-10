Hirvenmetsästys alkaa ensi lauantaina koko maassa. Kuva: Kontiainen Jarmo

Kainuun rajavartiosto tehostaa hirvenmetsästykseen liittyvää valvontaa Kainuun ja Koillismaan alueella jahtikauden alkaessa. Hirvenmetsästys alkaa koko maassa ensi lauantaina 10. lokakuuta.

Rajavartiosto valvoo metsästystä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Kainuun rajavartiosto muistuttaa hirvenmetsästäjiä, etteivät metsästyskoirat saa ylittää valtakunnan rajaa. Tämä on otettava huomioon jo metsästyksen suunnittelussa rajavyöhykkeen ja rajan läheisyydessä metsästettäessä.

Koiran käyminen Venäjän puolella edellyttää joka kerta yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin, jotka ovat kiinnittäneet huomiota koirien rajanylityksiin jo usean vuoden ajan.

Irtokoirat viedään löytöeläintarhaan

Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat suoraan löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka päättää tarkastuksista ja jatkotoimenpiteistä eläintautien leviämisen estämiseksi.

Jos huomaat koiran kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, ole ensi tilassa yhteydessä Kainuun rajavartioston johtokeskukseen. Koiran omistajia kehotetaan merkitsemään koiran pantaan tai valjaisiin omistajan yhteystiedot.

Rajavyöhykkeellä liikkuminen vaatii aina luvan, joka on haettava hyvissä ajoin. Suomen itärajalla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi rajavyöhyke, joka on maalla enintään kolme kilometriä leveä. Rajavyöhykelupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lomake.fi -palvelussa. Rajavyöhykelupaa voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.