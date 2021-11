Rajavartiolaitoksella on käynnissä parikymmentä esitutkintaa liittyen laittoman maahantulon järjestämiseen tai sen yritykseen Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Osassa tapauksista maahantulijoiden lopullinen kohdemaa on ollut Suomi, jonne on tuotu henkilöitä muun muassa Liettuan ja Latvian kautta. Heitä on tullut lisäksi Pohjoismaiden kautta, suorilla lennoilla Puolasta sekä laivaliikenteessä Saksasta.

Rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski Suomenlahden merivartiostosta kertoo epäiltyjen määrän olevan hieman tapausten määrää suurempi. Epäiltyinä on sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia. Heidän epäillään järjestäneen Suomeen loppukesän ja syksyn aikana laittomasti ainakin noin 30 henkilöä.