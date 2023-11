Arkistokuva Vartiuksen rajanylityspaikalta. Kuva: Juha Neuvonen

Turvapaikkahakemuksen jätti Vartiuksen rajanylityspaikalla Kuhmossa sen aukiolon aikana sunnuntaina 16 ihmistä, kertoi Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Tomi Tirkkonen STT:lle.

Rajanylitysliikenne keskeytettiin Vartiuksessa sunnuntaina kaksi kertaa. Keskeytyksen takana oli Tirkkosen mukaan Venäjän toiminta.

– He aiheuttavat omalla toiminnallaan ongelmaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden pitämiseen, ja sen takia me joudumme säännöstelemään (rajaliikennettä). Käytännössä he ohjaavat raja-aukolle ihmisiä, joilla ei ole Suomeen maahantuloedellytyksiä, ja välillä siinä on polkupyöriä. Se ei vaan mahdollista ajoneuvoliikennettä. He eivät myöskään omalta puoleltaan poista (ihmisiä) raja-aukolta, Tirkkonen kertoi.

Myös Vartiuksen rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Jouko Kinnunen kertoi aiemmin sunnuntaina Venäjän viranomaisten tuoneen aktiivisesti ihmisiä raja-alueelle.

– He työntävät ihmiset raja-aukolle ja sulkevat rajaportit heidän takanaan. He estävät näin näiden ihmisten palaamisen takaisin Venäjälle, Kinnunen sanoi STT:lle.

Kinnunen kertoi, että toiminta on ollut samantyyppistä myös aiempina päivinä. Myös lauantai-iltana rajaliikennettä jouduttiin Vartiuksessa rajoittamaan tilapäisesti.

– Turvapaikanhakijat on kuljetettu Venäjällä lähelle Suomen rajaa, minkä jälkeen he ovat tulleet viimeiset sadat metrit polkupyörällä.

Ihmisiä tuotu myös vastentahtoisesti?

Kinnusen mukaan vaikuttaa siltä, että ihmisiä on tuotu raja-alueelle myös vastentahtoisesti. Tällainen vaikutelma oli ainakin lauantai-iltana saapuneen viimeisen ryhmän kohdalla.

– He olivat aggressiivisia nimenomaan Venäjän viranomaisia kohtaan.

Tekijä: Lea Remes

Kinnusen mukaan tilanne on raja-asemalla edelleen hyvin hallinnassa. Vartiuksessa rakennetaan parhaillaan myös yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa tilapäistä estelaitetta ja aitaa rajanylityspaikan itäpuolelle.

– Tällä me turvaamme osaltamme yleistä järjestystä ja turvallisuutta tässä rajanylityspaikan alueella, Kinnunen sanoi.

Hänen mukaansa esteitä rakennetaan valmiiksi siltä varalta, että hallitus päättäisi sulkea Vartiuksen rajanylityspaikan.

Hallitus päätti aiemmin tällä viikolla sulkea neljä rajanylityspaikkaa perjantain ja lauantain välisenä yönä puuttuakseen Venäjän hybridivaikuttamiseksi epäiltyyn turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään.

Suljetut paikat ovat Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikat Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sekä Niiralan rajanylityspaikka Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella.

Itärajan ylittäminen ei ole mahdollista näiden neljän rajanylityspaikan kautta kolmeen kuukauteen.

Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty vain Kainuun Vartiuksen ja Lapin Sallan rajanylityspaikoille.

Kaakkois-Suomessa tilanne rauhallinen

Kaakkois-Suomen Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla ei sunnuntaina ollut yhtään turvapaikanhakijaa.

– Tänä päivänä ei ole tullut ketään näkösälle, eikä ketään ole yrittänyt ylittää rajaa rajanylityspaikkojen kautta eikä maastorajaltakaan, kertoi Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari STT:lle sunnuntaina illansuussa.

Vielä lauantaina neljä turvapaikanhakijaa oli onnistunut tulemaan Nuijamaan suljetun rajanylityspaikan esteiden läpi Suomen puolelle. Heidän lisäkseen kaksi ihmistä tuli vielä lauantai-iltana Suomen puolelle luvattomasti maastorajan kautta Rautjärvellä Etelä-Karjalassa.

Yö oli itärajalla rauhallinen

Itärajan rajanylityspaikoille ei tullut keskiyön ja aamukahdeksan välillä yhtäkään turvapaikanhakijaa, Rajavartiolaitos kertoi viestipalvelu X:ssä aiemmin sunnuntaina. Laitoksen mukaan yö oli rajalla muutenkin rauhallinen.

Lauantaina turvapaikanhakijoita saapui itärajalle yhteensä 73. Heistä suurin osa eli 67 saapui Vartiuksen rajanylityspaikalle. Loput kuusi turvapaikanhakijaa saapuivat lauantaina Kaakkois-Suomen rajavartioston alueelle.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari kertoi jo lauantai-iltana STT:lle, että päivän aikana yhteensä neljä turvapaikanhakijaa oli onnistunut tulemaan Nuijamaan suljetun rajanylityspaikan esteiden läpi Suomen puolelle. Lukkarin mukaan tulijat hakivat kansainvälistä suojelua.

Heidän lisäkseen kaksi ihmistä tuli vielä lauantai-iltana Suomen puolelle luvattomasti maastorajan kautta Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan valtiorajarikoksen tutkinnan aikana tulijat ilmoittivat hakevansa kansainvälistä suojelua.

Sunnuntai on sen sijaan ollut Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella rauhallinen. Lukkari kertoi puolenpäivän aikaan STT:lle, ettei uusia turvapaikanhakijoita ole tullut suljettujen rajanylityspaikkojen tai maastorajan yli.

Rajan takana ei ole myöskään havaittu enää sunnuntaina ihmisiä, jotka mahdollisesti voisivat yrittää tulla Suomeen.

– Välittömästi rajan takana Venäjän puolella ei näy yhtään ihmisiä, joita siellä vielä eilen (lauantaina) näkyi. Kun ilta alkoi hämärtyä, henkilöt lähtivät siitä takaisin Venäjälle sisämaahan, Lukkari kertoi.

Sunnuntai on sujunut itärajalla rauhallisissa merkeissä myös Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostojen alueilla.

Molemmista vartiostoista kerrottiin STT:lle alkuiltapäivällä, ettei turvapaikanhakijoita ollut saapunut. Myöskään itärajan takana ei ollut havaittu mahdollisesti Suomeen pyrkiviä turvapaikanhakijoita kummankaan rajavartioston alueella.





