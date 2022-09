Eloise Gillow on maalannut jo parikymmentä muraalia. Ne sijaitsevat Espanjassa, Italiassa, Irlannissa ja Ranskassa. Rajakylään nyt syntyvä on tähänastisista suurin koitos. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Yhdeksänkerroksisen kerrostalon betonipintaan on maalattu sudoku-ruudukko. Sen vieressä on suuri kokoelma kirjaimia. G, H, I… niin sopivaa, kun seinä on suoraan Rajakylän koulun pihamaan toisella laidalla.

Väriäkin seinässä on, vihreän sävyjä ja kuulas taivaan sini, mutta myös nuoren neidon hahmo toistuen.