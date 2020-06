Turun Sanomien tietojen mukaan katolla palaisi kaasupullo, mikä saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Kuva: Jussi Orell

Pelastuslaitos sai keskiviikkoiltana hälytyksen suuresta rakennuspalosta Turun Kupittaalla. Paikalle hälytettiin parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä.

Silminnäkijä kertoi puoli seitsemän aikaan illalla, että pelastuslaitos asentaa nostoautoa Joukahaisenkadulla sijaitsevan Electrocityn edustalle. Kiinteistössä toimii muun muassa IT- ja media-alan yrityksiä.

Rakennuksen kattokerroksista nousi sankkaa savua.

Turun Sanomien tietojen mukaan katolla palaisi kaasupullo, mikä saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.

Pelastuslaitos on tyhjentänyt varoalueen rakennuksen ympäriltä. Rakennuksen edusta on eristetty poliisin nauhalla.

Savunmuodostus on niin voimakasta, että pelastuslaitos on sulkenut lähikatuja. Turun Sanomien paikalla olevan toimittajan mukaan ainakin Joukahaisenkatu on suljettu liikenteeltä ammattikorkeakoulun suunnasta.

Paikalla on pelastuslaitoksen yksikköjen lisäksi useita poliisiautoja.

Electrocityn katolta nousee yhä sankkaa savua, ja ihmiset ovat kerääntyneet seuraamaan tapahtumia varoalueen ulkopuolelle.