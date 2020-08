Libanonin hallitus julisti keskiviikkona maan pääkaupunkiin Beirutiin kahden viikon poikkeustilan tiistaisen räjähdyksen jäljiltä. Satamassa tapahtunut valtava räjähdys tappoi yli sata ihmistä, ja lisäksi tuhansia ihmisiä haavoittui.

Pelastustyöt olivat keskiviikkoiltana edelleen kesken ja kymmeniä ihmisiä oli vieläkin kateissa.

Muun muassa BBC kertoi alkuillasta, että sataman varastoinnista ja turvallisuudesta vastaavat viranomaiset oli asetettu kotiarestiin tuhoisan räjähdyksen tutkinnan vuoksi. BBC:n mukaan arestia valvoo armeija. Uutistoimisto AFP kuitenkin sanoi hallituksen vasta tavoittelevan kotiarestimääräystä.

Satama-alueella tapahtuneen räjähdyksen aiheutti keskiviikon arvioiden mukaan satamassa syttynyt tulipalo, joka sytytti toisessa varastossa olleen valtavan, 2 750 tonnin ammoniumnitraattimäärän. Vahvistamattomien tietojen mukaan ammoniumnitraatti oli aikoinaan takavarikoitu satamaan tulleesta laivasta.

Paikallisviranomaiset ovat arvioineet, että räjähdys jätti kodittomaksi ainakin 300 000 ihmistä ja aineelliset vahingot ovat useita miljardeja dollareita.

Seismologien arvion mukaan räjähdys vastasi maanjäristystä, jonka voimakkuus olisi 3,3.

Sairaalat olivat jo koronaviruksen vuoksi täysiä

Libanonin pääministeri Hassan Diab on kutsunut räjähdyksen aiheuttaneita olosuhteita mahdottomiksi hyväksyä ja vannonut, että tapahtuneesta vastuussa olevat tulevat maksamaan. Katastrofi on valtava isku jo ennestään erittäin vaikeassa tilanteessa olevalle maalle, sillä noin puolet maan väestöstä elää köyhyydessä. Myöhään tiistaina tuhannet perheet ajoivat pois pääkaupungista, mutta monilla ei ole paikkaa, jonne mennä.

Maan sairaalat ovat olleet jo valmiiksi ylityöllistettyjä koronaviruspandemian vuoksi, ja viime päivinä tartuntatapausten määrä oli jälleen noussut. Lisäksi esimerkiksi hoitohenkilökuntaa on kuollut ja haavoittunut ja ainakin yksi sairaala kärsi vakavia vahinkoja räjähdyksessä.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on varoittanut, että viljasiilojen tuhoutuminen voi aiheuttaa maassa huomattavaa puutetta jauhosta. Sataman tuhoutuminen ennakoi hankalia aikoja senkin vuoksi, että maa on voimakkaasti riippuvainen tuontitavarasta.

Monista maista on luvattu apua. Esimerkiksi Ranska ilmoitti auttavansa lähettämällä muun muassa pelastajia, lääkintätarvikkeita ja liikuteltavan klinikan, minkä lisäksi presidentti Emmanuel Macron vierailee Libanonissa torstaina tapaamassa poliittista johtoa.

"Kuin Hiroshiman tai tsunamin jäljiltä"

Beirutista räjähdyksen jälkeen otetuissa kuvissa ja videoissa näkyy valtavia tuhoja.

– Verilöyly. Näin ihmisten huutavan yltä päältä veressä, hajonneita koteja, rikkinäistä lasia, teitä, jotka olivat kuin Hiroshiman tai tsunamin jäljiltä, kertoi sataman läheisellä alueella asunut Elie Zakaria AFP:lle.

Kahta tytärtään sairaalassa hoidattamassa ollut Rami Rifai, 38, oli lohduton.

– Libanonissa on aikaisemminkin koettu synkkiä aikoja, mutta ei tällaista. Olemme keskellä talouskriisiä, hallitus on täynnä varkaita ja sitten on vielä koronavirus. En uskonut, että tilanne voisi muuttua enää pahemmaksi, mutta en tiedä, nouseeko maa enää tästä, Rifai sanoi.

– Kaikki, jotka pystyvät, yrittävät lähteä maasta, ja niin teen minäkin, Rifai jatkoi kyyneliään nieleskellen.