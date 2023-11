Venäjältä saapui Suomeen Inarin Raja-Joosepin rajanylityspaikan kautta sunnuntaina kolme ihmistä. Kaikki hakivat turvapaikkaa, kertoi Lapin rajavartiosto.

– Ennakkotiedon mukaisesti kolme turvapaikanhakijaa saapui Venäjän viranomaisten saattamana rajalle, josta jatkoivat rajan yli polkupyörillä, sanoi yliluutnantti Axel Rännäli Lapin rajavartiostosta.

Vartioston mukaan kaikki kolme rajan ylittänyttä olivat miehiä. He saapuivat rajalle noin varttia ennen rajanylityspaikan sulkeutumista. Raja-Jooseppi sulkeutui kahdelta.

Rännälin mukaan Lapin rajavartiosto tiedottaa asiasta vielä myöhemmin tänään lisää.

Päivä on ollut Raja-Joosepissa rauhallinen, kertoi paikan päällä oleva Lehtikuvan kuvaaja STT:lle aiemmin. Pakkanen on kiristynyt eilisestä lähes 20 asteeseen.

Myös yö oli itärajalla rauhallinen, eikä Suomeen saapunut uusia turvapaikanhakijoita, rajavartiostot kertoivat viestipalvelu X:ssä.

Hallitus on sulkenut päätöksillään kaikki itärajan raja-asemat Raja-Jooseppia lukuun ottamatta.

Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, josta henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty sinne. Rajanylityspaikka on avoinna aamukymmenestä kahteen iltapäivällä.

Eilen ryhmä saapui puoliltapäivin

Eilen Raja-Jooseppiin saapui Venäjältä 55 ihmistä. He saapuivat rajanylityspaikalle puolen päivän aikoihin.

Lapin rajavartioston mukaan heistä 35 kertoi olevansa Syyriasta, kuusi Jemenistä, kuusi Marokosta, kolme Irakista, kolme Intiasta ja yksi Algeriasta sekä yksi Egyptistä.

Rajavartioston mukaan tilanne Raja-Joosepissa oli eilen hallinnassa eikä tulijamäärä yllättänyt. Myös suurempiin tulijamääriin on vartioston mukaan varauduttu.

Järjestelykeskuksista ei vielä päätöstä

Lapin rajavartiosto kertoi eilen, että itärajan yli Suomeen tulleet ihmiset ohjataan Raja-Joosepista eteenpäin bussikuljetuksella, jolla heidät viedään Maahanmuuttoviraston (Migri) osoittamaan paikkaan, pääsääntöisesti Ouluun.

Migri taas kertoi, että Oulun vastaanottokeskuksessa asuville ukrainalaisille etsitään seudulta muuta majoitusta, koska vastaanottokeskuksen tiloja tarvitaan turvallisuusviranomaisten työhön. Maahanmuuttovirasto valmistautuu perustamaan järjestelykeskuksen Ouluun. Päätöstä keskusten perustamisesta Ouluun tai muualle ei ole vielä viraston ylijohtajan Ilkka Haahtelan mukaan tehty.

Hallitus päätti perjantaina, että itärajalta Suomeen tulevia ihmisiä ryhdytään rekisteröimään järjestelykeskuksissa. Päätös koskee niitä maahantulijoita, joilla ei ole kunnossa olevia matkustusasiakirjoja.

Järjestelykeskus on Migrin alaisuudessa toimiva valvottu keskus, jossa poliisi ja muut viranomaiset rekisteröivät turvapaikkahakemukset ja ottavat tulijoilta biometriset tunnisteet eli esimerkiksi sormenjäljet.

Juttua päivitetty 15.22: päivitetty tietoja tulijoiden määrästä.