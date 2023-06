Siitä on nyt viisi vuotta, kun Oulun aluetaksi muutti nimensä Otaxiksi ja sen autojen väritykset muutettiin yhdenmukaisesti keltavalkoisiksi ja keltamustiksi. Viime aikoina moni lienee ihmetellyt, mitä ovat Otaxin näköiset autot, joissa keltaisen värin tilalla on sininen.

Enää ei tarvitse ihmetellä: ne ovat päästöttömiä eli täysin sähköllä kulkevia takseja merkinnällä Zero Emission.

– Se on meidän toimenpiteemme ja viestimme ilmastoon ja ympäristöön. Meillä on paljon autoja, ja joidenkin päästöt ovat mitä ovat. Suurin osa on nykyaikaisia vähäpäästöisiä autoja, mutta halusimme että ilmastokysymys näkyy autoissamme vielä enemmän. Taksiasiakkaat arvostavat ilmastoasioita entistä enemmän, selventää Otaxin toimitusjohtaja Ville-Veikko Pohjola.