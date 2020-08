Valtiovarainministeri Katri Kulmuni otti aikalisän kansliapäällikön nimittämisessä.

Analyysi

Valtiovarainministeriön (VM) tärkeimmän virkamiehen eli kansliapäällikön valinta on ajautunut kiperään tilanteeseen kiperänä aikana. Martti Hetemäki on jäämässä eläkkeelle kesäkuun lopussa, mutta seuraajaa ei ole saatu valituksi.

Kerrankos sitä virantäyttö venyy. Ongelma on siinä, että heinäkuun vaihteessa katseet kääntyvät jo syksyn budjettiriiheen. Jos yhteisistä rahoista päättäminen on vaikeaa normaalitilanteessa, on se sitä varsinkin nyt, kun koronanhoito yritystukineen maksaa ja pakottaa velanottoon.