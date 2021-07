AC Oulu 2 yllätti Herculesin heti kauden avausottelussa. Onni Suutari on ollut tällä kaudella yksi nuoren joukkueen onnistujia. Kuva: Pekka Peura

Miesten Kakkosen C-lohkon ottelut jatkuvat Kaleva Livessä ainutlaatuisella yöttömän yön kamppailulla. AC Oulun reservijoukkue isännöi Raatissa JS Herculesia kello 22 alkavassa paikallisottelussa.

Ennen kauden neljättä Oulun Derbyä samaisella kentällä pelataan Veikkausliigaa, kun AC Oulu saa kello 18.30 vastaansa kovimman mahdollisen mittarin, HJK:n. Raattiin on odotettavissa kauden ennätysyleisö, mikä lupaa hyvää myös jälkimmäistä peliä silmällä pitäen.

AC Oulun kakkosjoukkueen päävalmentaja Rauno Ojanen odottaa jo lauantaita vesi kielellä.

– Mielestäni tämä on yksi hienoimmista jalkapallotapahtumista, mitä Oulussa on koskaan järjestetty. Meillä on täällä liigajoukkue, jolla on vastassa Suomen ylivoimaisesti paras joukkue.

– Toivoisin, että HJK vetäisi Raattiin niin paljon ihmisiä, että osa heistä jäisi hyvässä säässä katsomaan myös meidän otteluamme. Voihan siinä välissä käväistä vaikka torilla mutkan ja tulla takaisin. On tämä kuitenkin jotain, mitä Oulussa ei ole aiemmin nähty.

Ojanen muistuttaa, että AC Oulun liigajoukkue saa HJK-otteluun käyttöönsä uudet pelaajahankintansa. Sergei Eremenkon, Dennis Salanovićin, Magnus Breitenmoserin ja Lucky Oparan peliluvat vaikuttanevat samalla myös Ojasen lauantaiseen miehistöön.

– Veikkaan, että liigajoukkueen uudet pelaajat ovat lauantaina kokoonpanossa, mutta sieltä voi sitten tulla muita pelaajia meidän käyttöömme.

Kaleva näyttää tilaajilleen AC Oulu 2–JS Hercules -ottelun selostettuna monikameralähetyksenä. Pääset katsomaan ottelua myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.

Ottelusta tulee myöhemmin tallenne.

Suora lähetys Raatista käynnistyy kello 21.45 ja itse ottelu vihelletään käyntiin kello 22.