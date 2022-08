Raatin harjoittelualueen juoksurata ei ole turvallinen urheilijoille. Kuva: Pekka Peura

Raatin lisäalueen yleisurheilurata on mennyt kesän aikana heikkoon kuntoon. Alusta on repeillyt ja murtunut niin, että sen alta näkyy monin paikoin asvalttia. Radalla on myös melko paljon soraa.

Kyseessä on stadionin ulkopuolella olevan harjoituskentän 60 metriä pitkä juoksusuora, jossa on myös mahdollisuus pituus-, korkeus- ja seiväshyppyyn.