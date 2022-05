Oulujoen ja Iijoen vesistöjen raakkupuroissa päästään käytännön kunnostustöihin tänä kesänä, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa.

Kunnostussuunnitelmat on tehty neljälle purolle, joista kolme on Iijoen vesistössä ja yksi Oulujoen Emäjoen alueella. Ennen kunnostamista raakkupurojen tila on tutkittu.