Raahen kaupungin perustajan Per (Pietari) Brahen patsas seisoo keskellä Vanhan Raahen Pekkatoria, kulttuurihistoriallisesti arvokasta umpikulmaista torisommitelmaa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kreivi Per Brahe seisoo keskellä valtaisaa toria ympärillään uusklassiset puurakennukset. On Frimanin, Hedmansonin, Fontellin ja Hansan taloa, Langin päätaloa ja alakartanoa. Nykyinen Langin Kauppahuone on ainoa paikka, jonka edessä näkyy liikettä hellettä hehkuvana heinäkuun lopun arkiaamuna.

Vanhan Raahen Pekkatorin laidalla odottaa Sari Alajoki, Wanha Raahe -säätiön asiainhoitaja . Hän on lupautunut esittelemään tätä valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, yhtä Suomen parhaiten säilynyttä 1800-luvun puutalokaupunkia.