Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän maanantaiaamu on ollut poikkeuksellisen kiireinen. Yhteydenottoja on tullut niin paljon, että puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Hyvinvointikuntayhtymän terveydenhuollon johtajan Susanna Halosen mukaan jo aamusta jonossa oli pari sataa puhelua. Ruuhkaa ei helpota, että takaisinsoittojärjestelmässäkin on ongelmia ja se saadaan toimintaan vasta iltapäivällä.

– Tilanne on nyt hankala, vaikka olemme yrittäneet siirtää puhelinpalveluun hoitajaresurssia. Nyt vaan toivotaan ihmisiltä kärsivällisyyttä. Yhteyttä otetaan heti, kun järjestelmä toimii ja henkilöstö ehtii.